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DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности

  /   Обновлено: 26 января 2022 21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
incirlik.af.mil  /  Official United States Air Force Website

Москва, 26 января. Ответ Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности не содержит «больших уступок».

В ответе НАТО на российские предложения говорится, что основные требования Москвы «неприемлемы». Об этом сообщает агентство DPA.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что США пытаются усидеть сразу на двух стульях, поэтому не торопятся делиться с союзниками по НАТО подробностями переговоров с Россией по безопасности. Он объяснил, почему представители США хотят скрыть от союзников по НАТО свой ответ.

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нато ответ гарантии безопасности
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