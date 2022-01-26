Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США

Вашингтон, 26 января. Актриса Мария Машкова уже несколько лет живет в США, несмотря на карьеру в российском кино. Артистка сменила страну, хотя ее не раз критиковали соотечественники, и занялась семьей.

Машкова с ранних лет решила пойти по стопам родителей, известных артистов Владимира Машкова и Елены Шевченко. Еще в школе будущая звезда получила первую роль в кино, а спустя годы поступила в театральное училище, пишет kp.ru. Популярность пришла к актрисе благодаря сериалу «Не родись красивой», затем последовали не только российские, но и зарубежные проекты.

Сериал подарил Машковой не только известность, но и отношения. Так, звезда вышла замуж за актера Артема Семакина, который оставил прежнюю семью ради новой избранницы. Их брак распался спустя четыре года из-за неверности артиста, передает издание «Дни.ру».

Однако Машкова не стала страдать и вскоре встретила нового возлюбленного. Им оказался бизнесмен Александр Слободяник. В 2010 году супруги стали родителями. Ради семьи актриса оставила Россию и переехала в США. Уже несколько лет она погружена в заботу о детях, но успевает играть в кино и сериалах.

Певица Анна Седокова также переехала в США после долгой карьеры на родине. Артистка похвасталась новым домом в Майами, который подумывает купить вместе с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.