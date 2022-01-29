Наследный принц Саудовской Аравии лично звонил Нетаньяху для продления лицензии Pegasus

Эр-Рияд, 29 января. Саудовская Аравия получила повторное разрешение на использование шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus израильской компании NSO Group после того, как наследный принц королевства Мухаммад бин Салман Аль Сауд напрямую позвонил тогдашнему премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху. К такому выводу пришли журналисты The New York Times (NYT).

Издание сообщило, что Министерство обороны Израиля первоначально отказалось продлевать лицензию Эр-Рияда на шпионское ПО, сославшись на злоупотребление королевством программным обеспечением. Без экспортной лицензии компания NSO Group не могла предоставить Эр-Рияду плановое техническое обслуживание ПО, поэтому саудовские системы начали выходить из строя.

Fascinating article on how one cyber weapon software has impacted politics around the world and given Israel diplomatic wins https://t.co/dTv4dYEvFI — Vali Nasr (@vali_nasr) January 28, 2022

После того, как многочисленные звонки помощников Мухаммада бин Салмана в NSO Group, Моссад и минобороны Израиля не увенчались успехом, сам наследный принц сделал срочный прямой телефонный звонок Нетаньяху с просьбой продлить лицензию, сообщили NYT источники.

Экс-премьер Израиля, будучи неосведомленным о проблемах саудовских властей с лицензиями до телефонного звонка, немедленно приказал оборонному ведомству решить этот вопрос. Затем представитель министерства позвонил в NSO Group и попросил снова активировать саудовские системы. Однако этот запрос был отклонен сотрудником компании в соответствии с условиями, требующими подписанного разрешения.

Когда стало известно, что приказ поступил непосредственно от Нетаньяху, компания приняла электронное письмо от министерства, и шпионское ПО Pegasus снова заработало в Саудовской Аравии. На следующий день оборонное ведомство Израиля предоставило разрешение в штаб-квартиру NSO Group.

Crown Prince Mohammed bin Salman placed an urgent direct telephone call to Netanyahu, pulling strings so Israel would re-authorize the Gulf Kingdom's use of NSO Pegasus spyware. https://t.co/D1mK4Yuvi9 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 28, 2022

Инструмент дипломатии

По данным издания, экстренный звонок саудовского кронпринца израильскому премьеру прозвучал перед объявлением о серии соглашений о нормализации отношений в 2020 году между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном, а затем Марокко и Суданом. Примирительный документ между ОАЭ и еврейским государством, получивший название «Авраамский договор», был подписан в сентябре 2020 года при посредничестве американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

Федеральное агентство новостей /

Как выяснилось, важнейшим условием этих соглашений было получение разрешения на использование воздушного пространства Саудовской Аравии для полетов коммерческих израильских самолетов.

Согласно данным NYT, шпионское ПО Pegasus было впервые продано Эр-Рияду в 2017 году за 55 миллионов долларов. Лишь небольшая группа высокопоставленных чиновников министерства обороны, работающих непосредственно под руководством Нетаньяху, принимала участие в диалоге с королевством, при этом все контакты проводились при соблюдении строжайших мер конфиденциальности.

«Обрадовать саудовцев было важно для Нетаньяху, который был в центре секретной дипломатической инициативы. По его мнению, она должна была закрепить за ним наследие государственного деятеля, при котором осуществилось официальное сближение между Израилем и несколькими арабскими государствами», — говорится в материале газеты.

ПО Pegasus использовался Эр-Риядом для слежки за критиками руководства и ключевыми активистами. В частности, родственники и коллеги убитого и расчлененного в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги также стали жертвами шпионской программы. По данным СМИ, использование ПО в отношении этих лиц применялось как до, так и после убийства Хашогги в 2018 году. В самой компании отрицают причастность к фигурантам инцидента. .

В целом NYT утверждает, что еврейское государство использовало шпионское ПО Pegasus в качестве основы своей дипломатии в течение последних нескольких лет.

Продажа программного обеспечения от NSO Group ряду стран, включая Мексику, Польшу и Венгрию, коррелировала с потеплением отношений между этими государствами и Израилем.

Согласно NYT, Pegasus также способствовал нормализации отношений между Израилем и странами Персидского залива, в первую очередь ОАЭ. В 2010 году агенты Моссад отравили высокопоставленного члена ХАМАС в гостиничном номере Дубая в 2010 году. После убийства наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян приказал разорвать связи в области безопасности с Израилем. Но уже в 2013 году Тель-Авив предложил эмиратскому правитель возможность купить Pegasus, и тот согласился.

В заявлении, опубликованном канцелярией Нетаньяху накануне, бывший премьер-министр опроверг данные материалов NYT.

«Утверждение о том, что [тогдашний] премьер-министр Нетаньяху разговаривал с иностранными лидерами и предлагал им эти системы в обмен на политическое достижение или какое-либо другое достижение, является полной ложью. Все продажи этой системы или аналогичных продуктов израильских компаний в зарубежные страны осуществляются с одобрения и под наблюдением министерства обороны, как того требует израильское законодательство», — говорится в заявлении пресс-службы политика.

New York Times: Urgent Call between Mohammed bin Salman And Netanyahu, about Pegasus Spyware https://t.co/fTm4zB544M — أخبار المسيرة (@akhbaralmasirah) January 29, 2022

Высокая эффективность и плохая репутация

В последние годы NSO Group была замешана в многочисленных скандалах, в связи с чем столкнулась с потоком международной критики. Компанию обвиняют в том, что ее программное обеспечение использовалось для преследования политических диссидентов, активистов и журналистов по всему миру.

Мессенджер WhatsApp и корпорация Apple подали иски на фирму из-за использования ПО для слежки за своими пользователями.

В ноябре Министерство торговли США включило NSO в список иностранных компаний, занимающихся вредоносными кибератаками, а также запретило корпорациям Соединенных Штатов сотрудничать с ней. Таким образом, израильская компания лишилась доступа к американским технологиям, таким как компьютеры и телефоны.

In November, the US Department of Commerce blacklisted two Israeli surveillance companies, NSO Group and Candiru, which have reportedly supplied spyware to the UAE, Saudi Arabia, Morocco and Bahrain. @SMEX#Pegasushttps://t.co/641xNJSDuQ — Global Voices (@globalvoices) December 18, 2021

Однако, как выяснили расследователи NYT, ранее ПО Pegasus было куплено ФБР, а NSO Group планировало предложить американскому агентству новое, ранее невиданное программное обеспечение под названием Phantom.

Шпионское ПО получило специальное разрешение от органа по надзору за экспортом оборонной продукции Израиля на слежку за любыми американскими телефонными номерами. Согласно брошюре, к которой получил доступ NYT, Phantom мог бы «превратить смартфон в золотую жилу разведки».

Однако после тщательного тестирования и обсуждений, которые продолжались до прошлого года, ФБР решило отказаться от использования новейших шпионских программ, созданных NSO.

FBI considered using Pegasus spyware for US domestic surveillance https://t.co/GlkziugLge — Apple Buzzing (@AppleBuzzing) January 29, 2022

Представитель спецслужбы сообщил газете, что агентство изучало возможность использования новых технологий. По его словам, ФБР будет регулярно оценивать технологические услуги по целому ряду критериев, включая возможные проблемы с эксплуатацией и безопасностью, которые они могут представлять в чужих руках.

NYT также рассказала, что ЦРУ, Секретная служба США, Агентство по борьбе с наркотиками и Военное командование Штатов в Африке проявили интерес к шпионскому ПО, несмотря на сообщения, документирующие его злоупотребление личными данными по всему миру.