Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности

Вашингтон, 26 января. Соединенные Штаты не намерены обнародовать свою реакцию на инициативы России по гарантиям безопасности. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Москва представила соответствующие проекты в декабре 2021 года. Документы, среди прочего, предполагают, что НАТО откажется от расширения на восток.

Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не намерен публиковать свой ответ на предложения и ожидает того же от Москвы. Соединенные Штаты готовы вести с российской стороной диалог в тех областях, где возможны коммуникации, добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков допустил организацию встречи между российским лидером и его американским коллегой Джо Байденом. Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры могут пройти после получения Москвой ответов Вашингтона по гарантиям безопасности.