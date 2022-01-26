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Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности

Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 26 января. Соединенные Штаты не намерены обнародовать свою реакцию на инициативы России по гарантиям безопасности. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Москва представила соответствующие проекты в декабре 2021 года. Документы, среди прочего, предполагают, что НАТО откажется от расширения на восток.

Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не намерен публиковать свой ответ на предложения и ожидает того же от Москвы. Соединенные Штаты готовы вести с российской стороной диалог в тех областях, где возможны коммуникации, добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков допустил организацию встречи между российским лидером и его американским коллегой Джо Байденом. Представитель Кремля подчеркнул, что переговоры могут пройти после получения Москвой ответов Вашингтона по гарантиям безопасности.

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