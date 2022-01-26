Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 21:46
21:46
НАТО предложила России обсудить вопросы разоружения
21:38
Весь мир
Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт
21:30
Общество
Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине
21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
21:05
Шоу-бизнес
Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США
21:00
Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
21:00
Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
21:00
Видео
Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
21:00
Происшествия
«Такого в моей практике не было»: сотрудница МВД о спасении мужчины на Крымском мосту
20:59
Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео

Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
Пресс-служба Балтийского флота

Севастополь, 26 января. Более 20 кораблей Военно-морского флота России завершили приготовления к масштабным учениям в Черном море. Подготовка боевых единиц попала на видео.

В состав корабельной группы входят малые ракетные корабли, такие как «Грайворон», фрегаты и большие десантные корабли, передает «Звезда». Перед отправкой боевых единиц из Севастополя и Новороссийска экипажи были подняты по тревоге, после чего они провели необходимые швартовые операции.

Отмечается, что районы особой ответственности находятся в десятках миль от мест базирования. Там спецотряд ЧФ проведет тренировочные мероприятия по организации связи, безопасному маневрированию в зонах с интенсивным судоходством, а также учения по обеспечению противовоздушной обороны. Наблюдать за расстановкой морских сил вдали от базы будут с фрегата «Адмирал Эссен».

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ задействует свыше 20 кораблей в серии черноморских учений. В Минобороны РФ добавили, что боевые единицы вышли из пунктов базирования, после чего совершили переход в назначенные районы, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
россия учения черноморский флот
Комментировать