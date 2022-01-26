Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео

Севастополь, 26 января. Более 20 кораблей Военно-морского флота России завершили приготовления к масштабным учениям в Черном море. Подготовка боевых единиц попала на видео.

В состав корабельной группы входят малые ракетные корабли, такие как «Грайворон», фрегаты и большие десантные корабли, передает «Звезда». Перед отправкой боевых единиц из Севастополя и Новороссийска экипажи были подняты по тревоге, после чего они провели необходимые швартовые операции.

Отмечается, что районы особой ответственности находятся в десятках миль от мест базирования. Там спецотряд ЧФ проведет тренировочные мероприятия по организации связи, безопасному маневрированию в зонах с интенсивным судоходством, а также учения по обеспечению противовоздушной обороны. Наблюдать за расстановкой морских сил вдали от базы будут с фрегата «Адмирал Эссен».

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ задействует свыше 20 кораблей в серии черноморских учений. В Минобороны РФ добавили, что боевые единицы вышли из пунктов базирования, после чего совершили переход в назначенные районы, передает RT.