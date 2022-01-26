Курдские формирования заявили об освобождении тюрьмы в Хасаке от террористов ИГ

Дамаск, 26 января. Боевики «Сирийских демократических сил» (СДС) заявили о возвращении контроля над тюрьмой «Ас-Сынаа» в городе Хасака и капитуляции большей части террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), бои с которыми длились почти неделю.

Несмотря на то, что вся территория объекта перешла в руки курдов, небольшие бандформирования, рассредоточившиеся по этому району, все еще оказывают вооруженное сопротивление. Сейчас отряды СДС проводят широкомасштабные операции по прочесыванию местности в провинциях Хасака, Дейр эз-Зор и Ракка, куда могли бежать боевики, выбравшиеся из окружения.

Fate of hundreds of minors held hostage by IS unclear, following a week of ferocious battles



https://t.co/nG3e6cNwWE — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 26, 2022

Также несдавшиеся экстремисты продолжают удерживать заложников, в том числе несовершеннолетних заключенных из «Ас-Сынаа». Пресс-секретарь SDF Фархад Шами в интервью MiddleEastEye заявил, что именно использование боевиками ИГ детей в качестве живого щита привело к задержкам в ходе операций и поисковых мероприятий. При этом он не предоставил подробностей о потерях и состоянии выживших среди них, сославшись на нехватку данных. Пресс-секретарь лишь упомянул, что несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет проходили в рядах незаконных формирований психологическую обработку, но после ареста некоторые из них были отправлены на реабилитацию.

«У меня пока нет информации об их самочувствии, но, естественно, семь дней этого испытания окажут влияние на их психологическое состояние», — заявил представитель СДС.

Несовершеннолетние боевики

Местные жители сообщили, что надеются на благополучное освобождение детей, так как большинство боевиков блокировано и бежать уже не сможет. Всего, по данным открытых источников, в тюрьме содержалось более 700 подростков. Как сообщается, некоторых из них еще ранее обнаружили мертвыми на фото- и видеопубликациях террористов в социальных сетях. Лишь часть несовершеннолетних попала в руки курдов, судьба остальных остается под вопросом. Примечательно, что большинство детей были заключены в тюрьму за вступление в ряды незаконных вооруженных формирований, в том числе ИГ. Пока неясно, не стал ли кто-нибудь из них членом бандгрупп, а не заложником.

SDF freed 9 hostages today, but other hostages still in ISIS hands, including also over 700 childrenhttps://t.co/r6Bxjy0A1t — Wladimir (@vvanwilgenburg) January 25, 2022

На этом фоне местные эксперты подчеркнули необходимость раздельного содержания арестантов, однако курдская администрация не обладает средствами для постройки нового корпуса. Как сообщается, даже «Ас-Сынаа» не является собственно тюрьмой, это лишь переоборудованное общежитие. На возможные риски при содержании преступников в таком импровизированном пенитенциарном объекте указывали и сами боевики СДС.

Атака на тюрьму

Бои в Хасаке начались 20 января, когда на территорию «Ас-Сынаа» прорвались два заминированных автомобиля ИГ. Пользуясь эффектом внезапности, террористы захватили объект и освободили других членов группировки. Однако курды блокировали район, после чего в городе безостановочно продолжалась стрельба. Для помощи СДС американская авиация начала бомбардировки позиций «Исламского государства», что спровоцировало массовое бегство жителей из города.

???????? ⚡️???? The combat helicopters of the international coalition attacked the locations of the ISIS terrorists in the area of ​​the Gweran prison, Hasakah pic.twitter.com/meKWkPdu5c — The RAGE X (@theragex) January 22, 2022

По состоянию на 24 января СМИ сообщали о сотне погибших террористов и около 40 курдских бойцов, порядка тысячи преступников сложили оружие, однако на данный момент точная информация отсутствует. Порядка 45 тысяч человек были эвакуированы в другие населенные пункты, в том числе и на подконтрольную официальным властям территорию. Некоторые беженцы были вынуждены спать на улицах из-за нехватки мест, несмотря на довольно низкие температуры, при этом работа гуманитарных миссий в Хасаке была приостановлена по соображениям безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.