ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию о полномочиях российской делегации

Париж, 26 января. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли документ, ратифицирующий права российской делегации.

Ранее парламентарии от от Литвы и Украины оспорили полномочия российской делегации. Вопрос вынесли на обсуждение, а затем на голосование. В результате в поддержку документа о ратификации высказались 97 депутатов, против — 41.

«В ответ на ратификацию полномочий российской делегацией Ассамблея ожидает конструктивного диалога, который приведет к конкретным результатам», — отмечается в документе.

В ПАСЕ добавили, что необходимо продолжить диалог с властями России и представить отчет о выполнении обязательств не позднее конца 2022 года.

Ранее руководитель российской делегации Петр Толстой заявил, что любое ущемление парламентариев из РФ в ПАСЕ приведет к тому, что они покинут сессию. По словам политика, представители от Украины и стран Прибалтики в первый день зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации России, и такая ситуация происходит каждый год.