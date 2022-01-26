Посольство США на Украине призвало американцев рассмотреть возможность выезда из страны

Киев, 26 января. Ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой и может ухудшиться, сообщили в посольстве США в Киеве.

Соответствующее заявление в диппредставительстве сделали, призывая находящихся на Украине граждан Соединенных Штатов рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны.

«Ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за возрастающей угрозы российских военных действий и может внезапно ухудшиться. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность уехать уже сейчас, используя коммерческие или другие доступные частные способы перевозки», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что действия американской стороны и Североатлантического альянса провоцируют ухудшение ситуации на Украине. Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение США об эвакуации своих дипломатов из Киева.