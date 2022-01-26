Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 21:46
21:38
Весь мир
Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт
21:30
Общество
Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине
21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
21:05
Шоу-бизнес
Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США
21:00
Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
21:00
Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
21:00
Видео
Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
21:00
Происшествия
«Такого в моей практике не было»: сотрудница МВД о спасении мужчины на Крымском мосту
20:59
Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
20:58
Весь мир
Курдские формирования заявили об освобождении тюрьмы в Хасаке от террористов ИГ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посольство США на Украине призвало американцев рассмотреть возможность выезда из страны

Политика
Посольство США на Украине призвало американцев рассмотреть возможность выезда из страны
TACC  /  Марченко Анна

Киев, 26 января. Ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой и может ухудшиться, сообщили в посольстве США в Киеве.

Соответствующее заявление в диппредставительстве сделали, призывая находящихся на Украине граждан Соединенных Штатов рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны.

«Ситуация с безопасностью на Украине продолжает оставаться непредсказуемой из-за возрастающей угрозы российских военных действий и может внезапно ухудшиться. Посольство США призывает граждан США на Украине рассмотреть возможность уехать уже сейчас, используя коммерческие или другие доступные частные способы перевозки», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что действия американской стороны и Североатлантического альянса провоцируют ухудшение ситуации на Украине. Таким образом представитель Кремля прокомментировал решение США об эвакуации своих дипломатов из Киева.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посольство США на Украине призвало американцев рассмотреть возможность выезда из страны
украина сша посольство
Комментировать