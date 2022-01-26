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Россиянам представили топ-10 самых дорогих автомобилей в мире

  /   Обновлено: 26 января 2022 20:51
Общество
Россиянам представили топ-10 самых дорогих автомобилей в мире
rolls-roycemotorcars.com  /  Rolls-Royce Motor Cars

Москва, 26 января. Дорогими автомобилями в текущих условиях на рынке уже мало кого удивишь, однако есть машины, цены на которые можно сравнить со стоимостью большого самолета или огромной яхты.

В перечне, составленном Autonews.ru, лидером стал Rolls-Royce Boat Tail стоимостью 28 млн долларов (2,2 млрд рублей). При этом производитель не уточняет ни мощность мотора, ни максимальную скорость, поскольку выпускает автомобили класса «люкс» исключительно на заказ.

На втором месте оказалась Bugatti La Voiture Noire за 18,7 млн долларов (1,47 млрд рублей) с мотором мощностью 1500 лошадиных сил. На третьем месте Bugatti Centodieci за 9 млн долларов (709 млн рублей). Четвертую строчку в рейтинге занимает Maybach Exelero за 8 млн долларов (630 млн рублей) и замыкает пятерку лидеров Bugatti Divo за 5,8 млн долларов (456 млн рублей).

В топ-10 также попали Koenigsegg CCXR Trevita, Lamborghini Veneno, Pagani Huayra Roadster BC, W Motors Lykan Hypersport и Aston Martin Valkyrie.

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рейтинг авто Rolls-Royce Boat Tail самые дорогие автомобили
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