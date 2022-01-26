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Суданцы потребовали вывода Миссии ООН из страны

Весь мир
Суданцы потребовали вывода Миссии ООН из страны
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 26 января. Суданцы организовали демонстрацию у штаб-квартиры Миссии ООН (ЮНИТАМС) в Хартуме с требованием ее вывода из страны.

Об этом сообщили сами представители международной организации на странице ЮНИТАМС в Facebook. Согласно данной информации, группа людей устроила акцию протеста на улице перед воротами офиса.

«Мы защищаем свободу собраний и выражения и предложили протестующим провести своих представителей в наш штаб, но они отказались», — добавлено в заявлении Миссии.

На странице в Facebook напомнили, что ЮНИТАМС находится в восточноафриканском государстве по просьбе Судана. Ее работа осуществляется в соответствии с четким мандатом Совета Безопасности ООН, основанном на резолюции №2524.

Публикация появилась сегодня днем вскоре после того, как суданцы провели демонстрацию перед штаб-квартирой Миссии в Хартуме. Они скандировали лозунги, отвергающие какое-либо иностранное вмешательство во внутренние дела государства.

Примечательно, что Совет Безопасности ООН единогласно принял в июне 2020 года две резолюции по ситуации в Судане. В соответствии с первой решено создать новую миссию по поддержке переходного периода. Ее цель — оказание помощи в установлении демократии, защита и поощрение прав человека и устойчивого мира.

Против внешнего вмешательства в политику страны выступают также власти России. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в октябре прошлого года о стремлении ряда западных стран во главе с США навязать правящим кругам Судана свои интересы в регионе.

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Все новости / Весь мир / Суданцы потребовали вывода Миссии ООН из страны
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