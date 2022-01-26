Росстат зафиксировал рост цен промышленных производителей в декабре

Москва, 26 января. Расценки производителей промтоваров в РФ в декабре 2021 года замедлили рост до 0,8% с 2,7% в ноябре. В годовом выражении увеличение составило 28,5%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

В декабре относительно ноября индекс цен производителей промышленных товаров, согласно предварительным данным, достиг 100,8%. По сравнению с декабрем 2020 года показатель составил 128,5%, отмечается в сообщении.

В области добычи полезных ископаемых цены в декабре в месячном выражении возросли на 1,4%, в обрабатывающих производствах — на 0,7%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 0,1%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены остались без изменений.

Больше четверти промышленных предприятий в стране намереваются оптимизировать свой штат. Об этом гласят итоги исследования аналитического департамента ЦБ.