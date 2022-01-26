Зрители призвали игнорировать сериал «И просто так» из-за шутки про «русскую проститутку»

Москва, 26 января. Российских поклонников сериала «Секс в большом городе» оскорбила одна из сцен сиквела «И просто так». Зрители запустили хэштег после неудачной шутки.

HBO Max представил восьмой эпизод сериала «И просто так». Вскоре российские зрители выступили против проекта и призвали в соцсетях к бойкоту. Поводом для жесткой реакции стала шутка главной героини Кэрри Брэдшоу, которая назвала свою соседку «русской проституткой», потому что это «частое явление среди обладателей дорогой недвижимости».

В ответ на шутку поклонники сериала запустили хэштег #metoorussian. Тег появился в аккаунте HBO Max, однако администраторы пытались удалять сообщения, которые его содержали, передает телеканал «360».

Pr Scr instagram.com / @hbomax

Этот скандал оказался не первым с момента выхода сериала. Однако ряд проблем, в том числе из-за обвинений в домогательствах в адрес исполнителя одной из главных ролей Криса Нота, не помешал проекту установить рекорд на HBO Max. В декабре сериал стал самой просматриваемой новинкой сервиса.