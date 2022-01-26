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Дандыкин назвал учения Северного флота в Арктике ответом России на маневры НАТО в регионе

Армия
Дандыкин назвал учения Северного флота в Арктике ответом России на маневры НАТО в регионе
Prt Scr youtube.com  /  Мир 24

Москва, 26 января. Россия демонстрирует НАТО свое лидирующее положение в Арктике посредством крупных учений Северного флота ВМФ РФ в Баренцевом море. Такое мнение выразил капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

Отряд боевых единиц и судов обеспечения СФ состоит из порядка 30 кораблей и подлодок. Также в маневрах задействовано около 140 образцов боевой и специальной техники, 20 летательных аппаратов и 1200 военнослужащих. В беседе с «ПолитРоссией» Дандыкин отметил, что масштабные учения стали ответом Москвы на маневры стран Североатлантического альянса Cold Response 2022, которые пройдут в марте-апреле в Норвежском море.

«Вполне вероятно, что именно к этим учениям НАТО готовятся наши североморцы. Нам нужно проконтролировать весь этот арктический шабаш, призванный удовлетворить американские амбиции», — заявил капитан 1-го ранга.

При этом он отметил, что Запад серьезно опоздал с попытками освоить Арктический регион в военном и экономическом плане. По его словам, Россия давно закрепляется в зоне Крайнего Севера, существенно усилив для этих целей СФ. В настоящий момент Северный флот РФ является хозяином положения дел в Арктике, способным отстоять национальные интересы страны даже перед лицом НАТО.

Ранее сообщалось, что корабли и суда обеспечения Северного флота ВМФ РФ вышли в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В ходе маневров будут отработаны способы ведения морского боя и боевых действий в условиях Крайнего Севера, передает RT.

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Все новости / Армия / Дандыкин назвал учения Северного флота в Арктике ответом России на маневры НАТО в регионе
россия арктика нато учения северный флот дандыкин
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