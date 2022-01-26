Недельная инфляция в России составила 0,2%

Москва, 26 января. Потребительские цены на товары и услуги в России выросли за неделю с 15 по 21 января на 0,22%. Об этом сообщил Росстат.

По данным статистической службы, заметнее всего за неделю среди продовольственных товаров подорожали сахар, гречневая крупа, маргарин, творог и макаронные изделия (+0,7%). Также выросли цены на пастеризованное молоко и сычужные сыры (+0,6%), сосиски и рис (+0,5%), баранину и сметану (+0,4%). Говядина, пшеничная мука, водка и соль подорожали на 0,3%, а полукопченые колбасы, мороженая рыба и белый хлеб — на 0,2%. Цены на подсолнечное масло и вареные колбасы увеличились на 0,1%.

Плодоовощная продукция подорожала на 0,9%. Стоимость капусты выросла на 2,7%, моркови — на 1,7%, помидоров — на 1,6%, бананов — на 1,3%, огурцов — на 1,2%, яблок — на 0,5%.

При этом куриные яйца подешевели на 1,3%. Цены на шоколадные конфеты снизились в среднем на 0,7%, а черный чай стал дешевле на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали туалетная бумага (+0,8%), женские гигиенические прокладки (+0,7%), спички, туалетное и хозяйственное мыло (+9,5%). Также увеличились цены на зубную пасту (+0,4%), пеленки для младенцев (+0,2%) и стиральные порошки (+0,1%).

Экономист Мария Конягина ранее рассказала ФАН, почему россиянам не стоит спешить покупать иностранную валюту на фоне нестабильности курсов. Она также объяснила важность диверсификации сбережений.