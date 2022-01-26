Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 21:45
21:38
Весь мир
Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт
21:30
Общество
Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине
21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
21:05
Шоу-бизнес
Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США
21:00
Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
21:00
Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
21:00
Видео
Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
21:00
Происшествия
«Такого в моей практике не было»: сотрудница МВД о спасении мужчины на Крымском мосту
20:59
Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
20:58
Весь мир
Курдские формирования заявили об освобождении тюрьмы в Хасаке от террористов ИГ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Недельная инфляция в России составила 0,2%

Экономика
Недельная инфляция в России составила 0,2%
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 26 января. Потребительские цены на товары и услуги в России выросли за неделю с 15 по 21 января на 0,22%. Об этом сообщил Росстат.

По данным статистической службы, заметнее всего за неделю среди продовольственных товаров подорожали сахар, гречневая крупа, маргарин, творог и макаронные изделия (+0,7%). Также выросли цены на пастеризованное молоко и сычужные сыры (+0,6%), сосиски и рис (+0,5%), баранину и сметану (+0,4%). Говядина, пшеничная мука, водка и соль подорожали на 0,3%, а полукопченые колбасы, мороженая рыба и белый хлеб — на 0,2%. Цены на подсолнечное масло и вареные колбасы увеличились на 0,1%.

Плодоовощная продукция подорожала на 0,9%. Стоимость капусты выросла на 2,7%, моркови — на 1,7%, помидоров — на 1,6%, бананов — на 1,3%, огурцов — на 1,2%, яблок — на 0,5%.

При этом куриные яйца подешевели на 1,3%. Цены на шоколадные конфеты снизились в среднем на 0,7%, а черный чай стал дешевле на 0,6%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали туалетная бумага (+0,8%), женские гигиенические прокладки (+0,7%), спички, туалетное и хозяйственное мыло (+9,5%). Также увеличились цены на зубную пасту (+0,4%), пеленки для младенцев (+0,2%) и стиральные порошки (+0,1%).

Экономист Мария Конягина ранее рассказала ФАН, почему россиянам не стоит спешить покупать иностранную валюту на фоне нестабильности курсов. Она также объяснила важность диверсификации сбережений.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Недельная инфляция в России составила 0,2%
инфляция росстат статистика
Комментировать