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Бывший игрок «Зенита» Маркизио снялся в клипе певицы Ирины Йовович

Спорт
Бывший игрок «Зенита» Маркизио снялся в клипе певицы Ирины Йовович
wikipedia.org  /  Vyacheslav Yevdokimov / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Москва, 26 января. Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио принял участие в съемке видеоклипа на песню «Выключаем свет» российской певицы Ирины Йовович.

В клипе показана история отношений модели и фотографа, роль которого исполнил итальянский игрок. Видеоролик на песню уже набрал более полумиллиона просмотров на YouTube.

«Это необычная история отношений модели и пылкого фотографа. Однако на протяжении всего ролика зрителя вводят в заблуждение, демонстрируя хитрую игру двух молодых людей», — говорится в пресс-релизе.

Маркизио завершил футбольную карьеру в 2019 году. Он играл в таких клубах, как «Ювентус», «Эмполи» и «Зенит». Полузащитник семь раз выигрывал чемпионат Италии.

Ранее петербургский клуб «Зенит» сыграл вничью с болгарским «Ботевом» в товарищеском матче. Встреча проходила в ОАЭ и завершилась со счетом 2:2.

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Зенит йовович маркизио
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