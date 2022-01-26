Госдеп США поставил вопрос об отъезде посла РФ Антонова из страны

Вашингтон, 26 января. Американский госдепартамент поставил вопрос об отъезде из США посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом сообщил сам дипломат.

По словам Антонова, за четыре года его работы в Вашингтоне более 120 дипломатов и сотрудников дипмиссии было выдворено из США раньше срока.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — рассказал посол РФ.

Ранее власти США передали России ответ на предложения по безопасности. Документ в МИД РФ привез посол США в Москве Джон Салливан. Дипломата принял замглавы ведомства Александр Грушко. Какая конкретно информация содержится в ответе Вашингтона, пока не сообщается.