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Госдеп США поставил вопрос об отъезде посла РФ Антонова из страны

  /   Обновлено: 26 января 2022 20:36
Политика
Госдеп США поставил вопрос об отъезде посла РФ Антонова из страны
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 26 января. Американский госдепартамент поставил вопрос об отъезде из США посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом сообщил сам дипломат.

По словам Антонова, за четыре года его работы в Вашингтоне более 120 дипломатов и сотрудников дипмиссии было выдворено из США раньше срока.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — рассказал посол РФ.

Ранее власти США передали России ответ на предложения по безопасности. Документ в МИД РФ привез посол США в Москве Джон Салливан. Дипломата принял замглавы ведомства Александр Грушко. Какая конкретно информация содержится в ответе Вашингтона, пока не сообщается.

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Все новости / Политика / Госдеп США поставил вопрос об отъезде посла РФ Антонова из страны
россия антонов сша
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