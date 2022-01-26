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Уоррен Баффет оказался единственным миллиардером, разбогатевшим на обвале рынка акций

Экономика
Уоррен Баффет оказался единственным миллиардером, разбогатевшим на обвале рынка акций
wikipedia.org  /  Mark Hirschey/CC BY-SA 2.0

Москва, 26 января. Миллиардер Уоррен Баффет оказался единственным человеком в списке десяти самых богатых людей мира, которому удалось заработать на обвале рынка акций в январе 2022 года, сообщает Bloomberg Billionaires Index.

С начала года на американском рынке акций наблюдается обвал. Пока все миллиардеры теряют свои деньги, состояние гендиректора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета выросло на 2,56 млрд долларов — до 112 млрд долларов.

Такой динамике предшествовал рост акций холдинга. В течение января стоимость акций увеличилась на 2%, а рыночная капитализация подросла до 686,8 млрд долларов. В настоящий момент американский миллиардер владеет 239 тысячами акций на 109 млрд долларов.

Российский рынок акций, тем временем, восстанавливается после падения. Американские фондовые индексы, в то же время, развернулись к росту и ближе к концу торговой сессии вышли в плюс за последние десять минут торгов.

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Уоррен Баффет обвал рынок акций
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