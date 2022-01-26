Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 21:45
21:38
Весь мир
Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт
21:30
Общество
Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине
21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
21:05
Шоу-бизнес
Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США
21:00
Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
21:00
Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
21:00
Видео
Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
21:00
Происшествия
«Такого в моей практике не было»: сотрудница МВД о спасении мужчины на Крымском мосту
20:59
Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
20:58
Весь мир
Курдские формирования заявили об освобождении тюрьмы в Хасаке от террористов ИГ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Армия ЦАР обеспечила безопасность границ республики

Весь мир
Армия ЦАР обеспечила безопасность границ республики
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 26 января. Территориальные границы Центральноафриканской Республики находятся под надежной защитой национальной армии (FACA). Об этом сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

Отдельное внимание правительственные войска уделяют патрулированию территорий между ЦАР и Чадом. Чтобы предотвратить проникновение в страну наемников и боевиков из соседнего государства, бойцы FACA разместили ограничительные столбы по всей линии соприкосновения республик.

Неоценимый вклад в сохранение территориальной целостности внесли российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты проконсультировали национальную армию в вопросах размещения контрольно-пропускных пунктов и дозорных вышек, а также поделились опытом в организации непрерывного наблюдения и патрулирования окраин страны.

Ранее сотрудники информационного портала Revue Centrafricaine сообщили, что вооруженные силы ЦАР разместили пограничные столбы для пресечения случаев вторжения чадских наемников на территорию республики.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Армия ЦАР обеспечила безопасность границ республики
африка цар
Комментировать