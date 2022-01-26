Банги, 26 января. Территориальные границы Центральноафриканской Республики находятся под надежной защитой национальной армии (FACA). Об этом сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.

Отдельное внимание правительственные войска уделяют патрулированию территорий между ЦАР и Чадом. Чтобы предотвратить проникновение в страну наемников и боевиков из соседнего государства, бойцы FACA разместили ограничительные столбы по всей линии соприкосновения республик.

Неоценимый вклад в сохранение территориальной целостности внесли российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Отечественные специалисты проконсультировали национальную армию в вопросах размещения контрольно-пропускных пунктов и дозорных вышек, а также поделились опытом в организации непрерывного наблюдения и патрулирования окраин страны.

Ранее сотрудники информационного портала Revue Centrafricaine сообщили, что вооруженные силы ЦАР разместили пограничные столбы для пресечения случаев вторжения чадских наемников на территорию республики.