Глава объединения СОЦПРОФ Вострецов заявил о необходимости обеспечить школы современным ПО

Санкт-Петербург, 26 января. Глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов принял участие в семинаре руководителей системы образования Санкт-Петербурга. В ходе своего выступления он отметил важность технологий виртуальной реальности и современного программного обеспечения.

Политик подчеркнул, что на сегодняшний день Россия находится в числе лидеров по уровню компьютерной грамотности. Об этом свидетельствуют в том числе победы российских школьников на международных олимпиадах. Особую роль в дальнейшем развитии системы образования играют технологии виртуальной реальности, отметил он.

«Благодаря президенту VR технологии приходят уже и в сельские школы, но это новая сфера, поэтому не упустить своевременную подготовку кадров и обеспечить школы современным программным обеспечением — это первостепенная задача руководителей регионов и профильных ведомств», — заявил Вострецов.

пресс-служба профсоюзного объединения СОЦПРОФ /

Благодаря VR-технологиям учителя смогут более четко объяснять ту или иную информацию ученику и пробуждать в нем интерес к знаниям. Тем не менее такие технологии не смогут заменить очного общения с педагогом, подытожил Вострецов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказания государственной поддержки молодым ученым, добившимся успеха. Он предложил обеспечивать их жильем.