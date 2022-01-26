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Представители турецкой партии Vatan осудили ЭКОВАС за введение санкций против Мали

Весь мир
Представители турецкой партии Vatan осудили ЭКОВАС за введение санкций против Мали
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Бамако, 26 января. Турецкие политики из партии Vatan осудили Экономическое сообщество стран Западной Африки за санкционное давление на Мали. Об этом сообщает Mali Actu.

«Мы согласны с ответом Бамако на санкции, которые больше похожи на военную блокаду, чем на набор ограничительных мер, и осуждаем резолюцию ЭКОВАС. Уровень враждебности со стороны международной организации указывает, насколько велик страх французского колониализма перед лицом национального демократического движения Мали», — заявил Семих Корай, вице-президент Vatan.

Ранее временное правительство Бамако поддержали четыре оппозиционные партии Кот-д'Ивуара (PIT, USD, PCRCI и RPCI). Они осудили лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки за необоснованные санкции и призвали ЭКОВАС отказаться от использования незаконных мер.

Также представители движений раскритиковали Францию за нарушение международных соглашений и эксплуатацию подконтрольных организаций в корыстных целях. Политики уверены, что деятельность Парижа угрожает безопасности мирного населения Мали.

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африка мали
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