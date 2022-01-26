Представители турецкой партии Vatan осудили ЭКОВАС за введение санкций против Мали

Бамако, 26 января. Турецкие политики из партии Vatan осудили Экономическое сообщество стран Западной Африки за санкционное давление на Мали. Об этом сообщает Mali Actu.

«Мы согласны с ответом Бамако на санкции, которые больше похожи на военную блокаду, чем на набор ограничительных мер, и осуждаем резолюцию ЭКОВАС. Уровень враждебности со стороны международной организации указывает, насколько велик страх французского колониализма перед лицом национального демократического движения Мали», — заявил Семих Корай, вице-президент Vatan.

Ранее временное правительство Бамако поддержали четыре оппозиционные партии Кот-д'Ивуара (PIT, USD, PCRCI и RPCI). Они осудили лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки за необоснованные санкции и призвали ЭКОВАС отказаться от использования незаконных мер.

Также представители движений раскритиковали Францию за нарушение международных соглашений и эксплуатацию подконтрольных организаций в корыстных целях. Политики уверены, что деятельность Парижа угрожает безопасности мирного населения Мали.