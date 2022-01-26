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Аналитики БКС указали на перспективность акций «Роснефти»

  /   Обновлено: 26 января 2022 20:33
Экономика
Аналитики БКС указали на перспективность акций «Роснефти»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 января. Самая крупная брокерская фирма России БКС оценила инвестпривлекательность вложений в ценные бумаги нефтекомпании «Роснефть». Об этом пишет журнал «Эксперт».

Акции НК «Роснефть» являются самыми предпочтительными для инвестиций на отечественной фондовой бирже, считают аналитики. По мнению экспертов, первым фактором здесь выступает потенциал увеличения нефтедобычи организации на 9% уже в текущем году.

Предполагается, что «Роснефть» повысит добычу энергоносителя на 345 тыс. баррелей в сутки. Финансисты говорят, что один из ключевых драйверов повышения добычи — осуществление проекта «Восток Ойл», а также улучшение показателей на «Роспане». Флагманский первый проект включает 13 нефтегазовых месторождений.

«"Роснефть" остается нашим фаворитом среди российских нефтяных компаний в первую очередь потому, что рынок все больше ориентируется на то, какие страны и компании могут удовлетворить восстанавливающийся мировой спрос на нефть — на этом фоне мы ожидаем устойчивости от котировок акций "Роснефти"», — указывают в БКС.

Ожидается, что к 2030 году «Роснефть» нарастит добычу энергоресурса в рамках «Восток Ойл» до 100 млн тонн. Помимо этого, эксперты высказываются о большом влиянии дивидендной политики компании. Чистая прибыль предприятия, по прогнозам финансистов, может достичь в этом году 21,5 млрд долларов, что повысит дивиденды до уровня в 76 рублей за ценную бумагу.

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