Генсек НАТО Столтенберг объявил экстренную пресс-конференцию вечером 26 января

Брюссель, 26 января. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил экстренную пресс-конференцию в 21:00 по Москве после передачи США ответа России на предложения страны по гарантиям безопасности.

По данным пресс-службы НАТО, генсек Альянса намерен провести пресс-конференцию в онлайн-режиме.

«Сегодня, 26 января 2022 года, в 19:00 по центральноевропейскому времени», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник заявило, что власти Соединенных Штатов передали Российской Федерации ответ на предложения по гарантиям безопасности. По словам источника издания «Коммерсант», американский посол в Москве Джон Салливан привез документ в МИД РФ.