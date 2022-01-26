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Самолеты Су-24М и Су-30СМ уничтожили живую силу «противника» на учениях под Калининградом

Армия
Самолеты Су-24М и Су-30СМ уничтожили живую силу «противника» на учениях под Калининградом
Пресс-служба Балтийского флота

Калининград, 26 января. Экипажи бомбардировщиков Су-24М и истребителей Су-30СМ нанесли бомбовые удары по наземным целям в ходе учений в Калининградской области.

В сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) говорится, что в тренировочных полетах принимали участие более десяти самолетов Су-24М и Су-30СМ. Экипажи наносили бомбоштурмовые удары с высот от 500 до 1100 метров.

«Летчики выполнили полеты в заданный район, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника», — рассказали в ЗВО.

Ранее телеканал RT сообщал, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссии истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Также стало известно, что подразделения ЗВО совершили марши на общевойсковые полигоны в ходе плановой проверки боеготовности.

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учения зво бомбардировщики
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