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Более четверти промышленных предприятий в РФ намерены оптимизировать штат

Экономика
Более четверти промышленных предприятий в РФ намерены оптимизировать штат
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Свыше четверти (28%) промышленных предприятий в России планируют осуществить оптимизацию штата. На это указывают результаты опроса аналитического департамента ЦБ.

Многие промышленные компании в 2020–2021 годах активно нанимали сотрудников в условиях нехватки кадров, но в дальнейшем организации намерены сократить штат, отмечается в исследовании. Вероятно, это будет происходить за счет менее производительных работников, добавили авторы документа.

Опрос проводился среди более 480 промышленных предприятий, к которым не относятся финансовый сектор, ИТ, ретейл, а также топливно-энергетический комплекс. Исследование проводилось в мае-июне прошлого года.

Четверть малого бизнеса может закрыться в России в 2022 году. К такому выводу пришли аналитики агентства Magram Market Research и «Опоры России».

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