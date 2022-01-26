«По гороскопам они там, что-то сверяют»: политолог Савин усомнился в источниках информации Белого дома

Администрация США использует странные источники информации. Иначе объяснить их абсурдные заявления нельзя. Так считает политолог и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин. Об этом он сообщил в беседе с ФАН, комментируя заявление замгоссекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, что Россия нападет на Украину до середины февраля.

«Здесь уже сложно говорить о каком-то здравом смысле. Откуда у администрации США берутся данные? То ли по гороскопам они там что-то сверяют, то ли у них там какие-то счеты и гадальщики, как у Гитлера, знаете, был придворный маг, и он говорил, когда лучше напасть, а когда лучше этого не делать. Создается впечатление, что в Белом доме тоже такие люди находятся, которые не принимают объективную реальность и не учитывают сведений той же американской разведки либо военных и пользуются какими-то странными источниками информации», — возмутился Леонид Савин.

Федеральное агентство новостей / archives.gov/Public Domain Archive/Matt H. Wade./CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

По словам Леонида Савина, объяснить иррациональные заявления Белого дома можно и усилением информационной войны, которую давно ведут США.

«Им открыто лидеры нашего государства и дипломаты говорят, что мы не собираемся нападать на Украину. По всей видимости, просто идет такой накат дезинформации, чтобы продавить свою позицию, внушить и загипнотизировать массы, что ли, ну, тут уже не находится даже другого объяснения. Просто идет информационная война в чистом виде», — отметил политолог.

Накануне первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман объявила, что в Вашингтоне обнаружили все признаки того, что РФ использует вооруженные силы в ситуации с Украиной до середины следующего месяца. При этом американский политик никак не аргументировала такой вывод.

Ранее в МИД РФ заявили, что западные государства планируют военные провокации. Там отмечали, что для их проведения необходимо подготовить инфополе.