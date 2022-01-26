Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 21:44
21:38
Весь мир
Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт
21:30
Общество
Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине
21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
21:05
Шоу-бизнес
Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США
21:00
Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
21:00
Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
21:00
Видео
Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
21:00
Происшествия
«Такого в моей практике не было»: сотрудница МВД о спасении мужчины на Крымском мосту
20:59
Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
20:58
Весь мир
Курдские формирования заявили об освобождении тюрьмы в Хасаке от террористов ИГ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Коротченко: Украина без поддержки Запада не сможет насытить ВСУ современным оружием

Армия
Коротченко: Украина без поддержки Запада не сможет насытить ВСУ современным оружием
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 января. Украина не в состоянии оснастить свои войска современными боевыми системами, поэтому может рассчитывать лишь на поставки оружия из-за рубежа, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В Киеве недавно заявили, что западные страны поставляют на Украину только списанные боевые системы. Некоторые депутаты Верховной рады раскритиковали иностранных партнеров за попытку всучить стране «хлам», а также заявили, что украинские оборонные предприятия сами могут разрабатывать мощное оружие. Коротченко раскрыл правду об уровне оснащенности ВСУ современными вооружениями, передает «ПолитРоссия».

«На Украине нет ничего, ровным счетом ничего. И те разработки, которые они провозглашают, как новое вооружение, на самом деле являются нереализованными до конца проектами. Если у них такое современное оружие, что же они не поставляют его в войска, хотя бы в свои?» – поинтересовался эксперт.

Он напомнил, что США и Британия поставляют Украине вполне приличное оружие, о котором раньше она могла только мечтать. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) Javelin, а также ручных гранатометах M141 Bunker Defeat Munition и SMAW-D. Страна без поддержки Запада не сможет насытить армию современным оружием.

«Все украинские заявления о суперразработках на самом деле являются начальной стадией этих работ. А вместо своих образцов оружия ВС Украины используют лишь массогабаритные макеты, которые не прошли полный цикл испытаний», – подытожил Коротченко.

Ранее сообщалось, что Киев может применить оружие западного производства в Донбассе. В МИД РФ предупреждали, что переданное Украине вооружение окажется в руках боевиков и террористов, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Коротченко: Украина без поддержки Запада не сможет насытить ВСУ современным оружием
украина оружие птрк
Комментировать