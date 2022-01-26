Коротченко: Украина без поддержки Запада не сможет насытить ВСУ современным оружием

Москва, 26 января. Украина не в состоянии оснастить свои войска современными боевыми системами, поэтому может рассчитывать лишь на поставки оружия из-за рубежа, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

В Киеве недавно заявили, что западные страны поставляют на Украину только списанные боевые системы. Некоторые депутаты Верховной рады раскритиковали иностранных партнеров за попытку всучить стране «хлам», а также заявили, что украинские оборонные предприятия сами могут разрабатывать мощное оружие. Коротченко раскрыл правду об уровне оснащенности ВСУ современными вооружениями, передает «ПолитРоссия».

«На Украине нет ничего, ровным счетом ничего. И те разработки, которые они провозглашают, как новое вооружение, на самом деле являются нереализованными до конца проектами. Если у них такое современное оружие, что же они не поставляют его в войска, хотя бы в свои?» – поинтересовался эксперт.

Он напомнил, что США и Британия поставляют Украине вполне приличное оружие, о котором раньше она могла только мечтать. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) Javelin, а также ручных гранатометах M141 Bunker Defeat Munition и SMAW-D. Страна без поддержки Запада не сможет насытить армию современным оружием.

«Все украинские заявления о суперразработках на самом деле являются начальной стадией этих работ. А вместо своих образцов оружия ВС Украины используют лишь массогабаритные макеты, которые не прошли полный цикл испытаний», – подытожил Коротченко.

Ранее сообщалось, что Киев может применить оружие западного производства в Донбассе. В МИД РФ предупреждали, что переданное Украине вооружение окажется в руках боевиков и террористов, передает RT.