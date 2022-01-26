Bloomberg сообщил о планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти в марте на 400 тысяч баррелей

Москва, 26 января. Участники соглашения ОПЕК+ продолжат восстанавливать добычу нефти в марте согласно плану, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

По данным журналистов, ОПЕК+ нарастит добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующая министерская встреча стран ОПЕК и государств, не входящих в альянс, состоится 2 февраля.

В апреле 2020 года экспортеры нефти договорились заключить соглашение об ограничении добычи на фоне распространения коронавируса. С мая позапрошлого года ОПЕК+ согласовали сокращение производства на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации на нефтяном рынке объемы сокращения корректировались. Ожидается, что страны полностью восстановят добычу к концу сентября 2022 года.

Тем временем котировки североморского сорта нефти Brent впервые с октября 2014 года преодолели уровень 90 долларов за баррель. За день стоимость сырья увеличилась на 2,2%.