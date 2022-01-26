Российские спортсмены рассказали о настроении перед вылетом на Олимпиаду

Москва, 26 января. Журналисты проводили российских спортсменов в аэропорту перед вылетом на зимнюю Олимпиаду. Участники соревнований поделились эмоциями в преддверии Игр в Пекине.

Зимняя Олимпиада стартует 4 февраля в Китае. Российские спортсмены прибыли в аэропорт, где их проводили поклонники и пресса. Несмотря на график, олимпийцы успели дать комментарий журналистам перед вылетом. Так, боксер Вика Кулешова и хоккеистка Нина Пирогова рассказали о своем настроении.

«Настрой боевой», — отметили спортсменки.

Кулешова также сообщила, что взяла с собой талисман. Как оказалось, она захватила на удачу льва, передает ТАСС.

Керлингистка Алина Ковалева также отправилась на Олимпиаду. Перед этим спортсменка зачислилась в ряды Росгвардии и приняла присягу на торжественной церемонии.