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Жириновский осудил депутатов Госдумы за незнание министров России и рассмешил Лаврова

Политика
Жириновский осудил депутатов Госдумы за незнание министров России и рассмешил Лаврова
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 26 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отчитал депутатов Госдумы за незнание министров, а также за обращения к главе МИД РФ Сергею Лаврову по вопросам ЖКХ и составления учебников по русскому языку.

Таким образом политик рассмешил главу российского внешнеполитического ведомства. Заседание Государственной думы РФ транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. Он также рассказал, что депутаты обращаются к Лаврову с вопросами миграции, несмотря на то, что это не входит в его компетенцию.

«Его (Лаврова. — Прим. ред.) задача — все, что происходит за рубежом, а не внутри страны. И учебники они не издают, и учителей русского языка не готовят, и бюджетом не занимаются. Надо все-таки думать, к кому вы обращаетесь», — подчеркнул Жириновский.

Ранее политик предложил переименовать должность президента Российской Федерации, которую сейчас занимает Владимир Путин. По мнению депутата, в государстве стоит восстановить институт самодержавия, а главное руководящее лицо РФ снова начать называть царем или императором.

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