Юристы «Ленкома» готовят иск к Александре Захаровой и Андрею Караулову

Руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер отдал распоряжение юристам готовить иск к актрисе Александре Захаровой и журналисту Андрею Караулову по обвинению в клевете. В начале января Андрей Караулов обвинил Марка Варшавера в махинациях при проведении госзакупок, в узурпации власти, несоблюдении прав наследницы Марка Захарова. По данному факту глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение провести проверку.

«Проверка уже почти закончилась, — рассказал источник в театре. — Как мы поняли, пока особых претензий у следствия нет — на все их вопросы были даны документы и подтверждения. Как только следователи дадут заключение, театр обратился со встречным иском».

И хотя сама Александра Захарова достаточно мало давала интервью и выступила лишь в одной передаче, Варшавер уверен, что за всей этой историей в первую очередь стоит именно она, и готов это доказать.

Ранее ФАН сообщил, что Следственный комитет изъял в театре копии документов по госзакупкам по реализации билетов и заключению лицензионных соглашений.