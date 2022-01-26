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Подлодка спецназначения «Белгород» может войти в состав ВМФ РФ летом 2022 года

Армия
Подлодка спецназначения «Белгород» может войти в состав ВМФ РФ летом 2022 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 января. Подводную лодку специального назначения проекта 09852 «Белгород» планируют передать ВМФ РФ летом 2022 года.

Источник в военном ведомстве сообщил ТАСС, что подлодку, которая станет носителем ядерных подводных беспилотников «Посейдон», уже летом передадут российскому флоту. Генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко в конце минувшего года говорил, что «Белгород» завершит госиспытания в 2022 году.

«Передача АПЛ "Белгород" флоту планируется на лето 2022 года. Предполагается, что это событие может быть приурочено ко Дню ВМФ РФ, который будет отмечаться 31 июля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский флот пополнился новейшей подлодкой «Магадан». Передача субмарины соединению ВМФ состоялась в единый день приемки военной продукции в Минобороны России.

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