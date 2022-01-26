Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 21:43
21:38
Весь мир
Бесперебойный хаос: удары хуситов по ОАЭ могут вернуть США в йеменский конфликт
21:30
Общество
Справедливости ждать не стоит: почему Запад применяет двойные стандарты к Крыму и Украине
21:20
Политика
DPA: НАТО сочла «неприемлемыми» ключевые требования России по гарантиям безопасности
21:05
Шоу-бизнес
Актриса Мария Машкова сосредоточилась на семье после переезда в США
21:00
Политика
Блинкен: США не станут публиковать свои ответы на инициативы РФ по безопасности
21:00
Общество
Не понимают, как нужно действовать: депутат Морозов уверен, что в НАТО нет единства
21:00
Видео
Star Парад. Стас Барецкий: как экс-участник Группировки «Ленинград» зарабатывает на похоронном бизнесе?
21:00
Происшествия
«Такого в моей практике не было»: сотрудница МВД о спасении мужчины на Крымском мосту
20:59
Армия
Приготовления кораблей ВМФ РФ к черноморским учениям показали на видео
20:58
Весь мир
Курдские формирования заявили об освобождении тюрьмы в Хасаке от террористов ИГ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о взаимной выгоде РФ и ЕС в вопросе стабильности

Политика
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о взаимной выгоде РФ и ЕС в вопросе стабильности
wikipedia.org  /  Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten / CC BY 2.0

Вена, 26 января. Обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в Европе невозможно без России. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

В интервью телеканалу ORF дипломат подчеркнул, что оба этих фактора возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с ней.

«Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой», — высказался Шалленберг.

Таким образом очевидна взаимная выгода в отношениях России и Европы, считает он. По мнению дипломата, нельзя отрицать географическую и политическую реальность, что Россия — крупнейшее государство Европы и самый большой сосед Евросоюза.

Ранее Шалленберг отказался от гипотетического танца с президентом России Владимиром Путиным. Он вспомнил, что российский лидер приезжал на свадьбу в качестве гостя к его предшественнице — экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль. На празднике он потанцевал с невестой и сделал молодоженам необычный презент.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о взаимной выгоде РФ и ЕС в вопросе стабильности
россия австрия шалленберг
Комментировать