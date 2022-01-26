Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о взаимной выгоде РФ и ЕС в вопросе стабильности

Вена, 26 января. Обеспечение устойчивой стабильности и безопасности в Европе невозможно без России. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

В интервью телеканалу ORF дипломат подчеркнул, что оба этих фактора возможно обеспечить не вопреки России, а вместе с ней.

«Можно сказать и обратное. Устойчивую стабильность и безопасность для России возможно обеспечить не вопреки Европе, а с Европой», — высказался Шалленберг.

Таким образом очевидна взаимная выгода в отношениях России и Европы, считает он. По мнению дипломата, нельзя отрицать географическую и политическую реальность, что Россия — крупнейшее государство Европы и самый большой сосед Евросоюза.

Ранее Шалленберг отказался от гипотетического танца с президентом России Владимиром Путиным. Он вспомнил, что российский лидер приезжал на свадьбу в качестве гостя к его предшественнице — экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль. На празднике он потанцевал с невестой и сделал молодоженам необычный презент.