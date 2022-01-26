Депутат Журова высказалась о введении Fan ID в чемпионате России

Москва, 26 января. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила вероятность введения паспорта болельщика (Fan ID) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По словам парламентария, надо смотреть по ситуации, но на данный момент нет необходимости в введении закона о паспорте болельщика в российском футболе.

«Может, эта необходимость возникнет. Сейчас, по моему мнению, вводить не надо. Лучше усилить камеры на стадионе и охрану. Уже есть информация, что Fan ID в РПЛ и вовсе не будет. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!» — передает слова Журовой «РБ Спорт».

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении Fan ID для футбольных болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Ряд фанатских движений выступил против этого закона и заявил о бойкоте матчей в случае принятия проекта о Fan ID. С официальными заявлениями по этому поводу выступили фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова».