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Нефть Brent торгуется дороже 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года

Экономика
Нефть Brent торгуется дороже 90 долларов за баррель впервые с октября 2014 года
lukoil.ru  /  Пресс-служба ООО «Лукойл-Калининграднефть»

Москва, 26 января. Котировки североморского сорта нефти Brent впервые с 13 октября 2014 года находятся на уровне выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржевых торгов.

С начала дня стоимость эталонной марки выросла на 2,2%. Дорожает и американская нефть WTI. Котировки техасского сорта торгуются по 87,45 доллара за баррель, прибавив за день 2,16%.

Стимулом к росту котировок послужил выход данных о динамике запасов нефти в США. По данным министерства энергетики страны, коммерческие резервы сырья на прошлой неделе выросли на 2,38 млн баррелей. В то же время стратегические запасы увеличились на 1,3 млн баррелей.

Аналитик Citigroup Эд Морс ранее сообщил, что к концу 2022 года мировые цены на нефть могут существенно упасть. При этом эксперты Morgan Stanley и Goldman Sachs утверждают, что стоимость черного золота может преодолеть отметку в 100 долларов.

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нефть brent wti торги
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