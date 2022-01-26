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Экономист Хазин объяснил беспрецедентный выпад главы МВФ в адрес Вашингтона

Экономика
Экономист Хазин объяснил беспрецедентный выпад главы МВФ в адрес Вашингтона
flickr.com  /  International Monetary Fund Follow

Вашингтон, 26 января. Глава международного валютного фонда впервые в истории позволила себе гневный выпад в адрес США, осознав, чем грозят опасные манипуляции Федерального резервного фонда.

Главные функционеры администрации Джо Байдена, как, впрочем, и сам президент, в последнее время все чаще выдают совсем уж абсурдные, откровенно лживые, но зато резкие и скандальные заявления. Дело в том, что перед американскими политиками высшего звена поставлена ответственная задача — делать, что угодно, но ни слова не говорить о стремительно растущей инфляции в США и под любыми предлогами уходить от прямого ответа в случае четко озвученного вопроса на самую волнующую американцев тему.

Американская верхушка, как огня боится дальнейшего углубления кризиса и как итог краха мировой финансовой системы. Этот процесс неминуем, но руководство США надеется до последнего «держать оборону» и не признавать перед своими избирателями сокрушительный провал.

Экономист Хазин объяснил беспрецедентный выпад главы МВФ в адрес Вашингтона
Федеральное агентство новостей /

Причину не совсем адекватных заявлений Байдена и представителей его команды в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал экономист и публицист Михаил Хазин, подчеркнув, что с угрозой разрушения всей долларовой системы связано и недавнее поистине беспрецедентное событие в стенах международного валютного фонда.

«Перед Псаки и другими помощниками Байденам поставлена одна задача — чтобы никто не завал больше вопросов об инфляции. Нельзя ни на каком уровне обсуждать инфляцию, потому что ответов нету, а ситуация не просто плохая, а очень плохая. И буквально три дня тому назад произошло знаменательное и беспрецедентное событие, абсолютно невозможное ни в 90-е, ни в 2000-е годы и даже раньше. А именно глава МВФ Кристалина Георгиева сказала, что мы тут два года мучаемся, пытаясь спасти мировую экономику, а эти глупцы сейчас ее обрушат. Обращалась она к США и к главе федрезерва Пауэллу в частности. На самом деле, что бы ни сделал Пауэлл, будет плохо. Будет быстрое и неконтролируемое обрушение мировой финансовой системы, завязанной на доллар. То есть, проще говоря, доллару конец», — отметил эксперт.

Хазин добавил, что именно критичность ситуации заставила Георгиеву нарушить правила и жестко отчитать своих если не прямых начальников, то руководство тесно связанной с МВФ структурой. В фонде уже поняли, что пресловутая Бреттон-Вудская система сыплется как карточный домик, но почему-то надеются, что от действий ФРС еще хоть что-то зависит. Это, конечно же ошибка, которая, однако, смогла всему миру показать, насколько отчаянное положение США.

Ранее украинский юрист предупредила о риске опозориться в Пекине из-за запрета приближаться к спортсменам РФ.

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Все новости / Экономика / Экономист Хазин объяснил беспрецедентный выпад главы МВФ в адрес Вашингтона
сша доллар байден инфляция псаки
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