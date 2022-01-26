Вдова Тихановича вспомнила, как руководитель ВИА «Верасы» пытался посадить ее мужа

Москва, 26 января. Вдова музыканта Александра Тихановича Ядвига Поплавская вспомнила, как ее мужа неожиданно задержали правоохранительные органы. Она заявила, что артист оказался за решеткой из-за художественного руководителя группы «Верасы» Василия Раинчика.

Судьба участников группы «Верасы» оказалась в центре внимания программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Так, солистка коллектива Поплавская вспомнила, что ее муж Тиханович чудом избежал тюрьмы. По ее словам, в советское время его предупреждали о слежке. Через неделю он оказался задержан. Артистка отметила, что винит в этом руководителя ВИА Раинчика, который намекнул, что мог посадить музыканта.

«И тут в спину мне Вася: «Запомни, только я могу его или спасти, или уничтожить». Так хотелось подойти и просто плюнуть, уйти, и как бог даст, так оно и будет. Я набралась сил и говорю: «Вася, спаси его, пожалуйста!» Около 11 ночи раздается звонок, открываю дверь, стоит Саша», — поделилась Поплавская.

По словам Тихановича, Раинчик сам давал ему деньги для покупки запрещенных веществ. Артистка уверена, что именно руководитель группы пытался подставить ее мужа. Поэтесса Раиса Рубальская отметила, что его возмущала популярность ВИА «Верасы».

Вдова Тихановича также призналась, что на ее супруга не раз писали доносы. Она показала письма, в которых артиста обвиняли в употреблении запрещенных веществ.