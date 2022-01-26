Девелопер «Самолет» может выйти на рынок облигаций

Москва, 26 января. Группа компаний «Самолет» намеревается привлечь допфинансирование с помощью облигаций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора Андрея Пахоменкова.

«Самолет» может уже в следующем месяце выпустить дополнительные бонды для того, чтобы получить денежные средства на развитие компании, рассказывает глава ГК.

«Планы есть, планируем делать в феврале сделку, консультируемся с нашими организаторами по тому, когда это лучше и правильно сделать», — подметил Пахоменков в ходе конференции Sova Capital и Мосбиржи.

Предполагается, что девелопер использует привлеченные с помощью облигаций деньги для покупки земли, рефинансирования кредитов, а также с целью развития новых бизнес-проектов.

Застройщик ранее в декабре приобрел оператора недвижимости «Перспектива24». Сейчас в обращении имеются девять выпусков биржевых бондов компании на сумму в 37,8 млрд рублей. Помимо этого, в ротации присутствует классический выпуск на 1,5 млрд рублей. Сейчас ГК «Самолет» находится на третьем месте в России по объему текущего строительства. Основные акционеры компании — Павел Голубков и Михаил Кенин.

Исполнительный директор ООО «1Капиталь» Дмитрий Соломников считает, что рост цен на рынке недвижимости не имеет сейчас тенденции к замедлению, а в перспективе он даже не сможет остановиться.