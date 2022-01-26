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Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни

Общество
Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни
Агентство городских новостей Москва

Москва, 26 января. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу. Знаменитого спортсмена забрали в медучреждение прямо с тренировки.

Фигурист рассказал, что почувствовал себя плохо, ему пришлось ехать в клинику. Плющенко вышел на связь с поклонниками из больничной палаты с перевязанной рукой после капельниц. Свое видеообращение к поклонникам спортсмен опубликовал в соцсети Instagram.

«Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите здоровье! Я теперь на паровых котлетах и бульоне, обещал врачам больше не нервничать!» — написал Плющенко.

Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни
Prt Scr instagram.com / @plushenkoofficial

Ранее психолог Наталья Суздальцева заявила, что многочисленные скандалы, публичное внимание и суды с самого детства могут негативно сказаться на сыновьях Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

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