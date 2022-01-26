Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH

Берлин, 26 января. Оператор российского трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG создал немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, передает пресс-служба компании.

Выполнение данного условия было необходимо для возобновления процесса сертификации «СП-2». Компания намерена пройти сертификацию в качестве независимого оператора, чтобы соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза. Процесс регулирует Федеральное сетевое агентство (BNA).

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», — пояснил оператор.

Больше половины опрошенных немцев, тем временем, поддержали скорейший ввод в эксплуатацию российского газопровода. При этом есть и противники, в частности, в партии «Зеленые».