Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 20:11
20:08
Шоу-бизнес
Вдова Тихановича вспомнила, как руководитель ВИА «Верасы» пытался посадить ее мужа
20:07
Экономика
Девелопер «Самолет» может выйти на рынок облигаций
20:07
Общество
Ботанический сад в Самаре откроют для посещения круглогодично
20:05
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
20:04
Политика
Поработать с мозгами: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
20:00
Общество
ГИБДД или МФЦ: в России могут измениться правила регистрации автомобиля
19:58
Общество
Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни
19:56
Экономика
Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH
19:54
Экономика
Эксперт объяснил, когда стоит ожидать стабилизации цен на автомобильном рынке
19:53
Экономика
Молдавия готова частично компенсировать увеличение тарифов на газ для населения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH

Экономика
Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Берлин, 26 января. Оператор российского трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG создал немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, передает пресс-служба компании.

Выполнение данного условия было необходимо для возобновления процесса сертификации «СП-2». Компания намерена пройти сертификацию в качестве независимого оператора, чтобы соответствовать правилам Третьего энергопакета Евросоюза. Процесс регулирует Федеральное сетевое агентство (BNA).

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», — пояснил оператор.

Больше половины опрошенных немцев, тем временем, поддержали скорейший ввод в эксплуатацию российского газопровода. При этом есть и противники, в частности, в партии «Зеленые».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH
северный поток 2 nord stream 2 ag Gas for Europe GmbH
Комментировать