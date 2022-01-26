Молдавия готова частично компенсировать увеличение тарифов на газ для населения

Москва, 26 января. Правительство Молдавии частично компенсирует предстоящее увеличение тарифов на газ для населения, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрило увеличение тарифа для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея за кубометр газа. Власти страны частично компенсировали потребление до объема 150 кубометров в месяц на одно домохозяйство.

«Мы произвели расчеты относительно возможности увеличения компенсаций на газ. Для домохозяйств тариф за первые 150 куб. м потребленного газа в феврале и марте не изменится в случае решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличить тариф», — пояснила Гаврилица.

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что газовый кризис в стране не закончился. Цены на голубое топливо могут вырасти на 30%.