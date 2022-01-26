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Молдавия готова частично компенсировать увеличение тарифов на газ для населения

Экономика
Молдавия готова частично компенсировать увеличение тарифов на газ для населения
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Правительство Молдавии частично компенсирует предстоящее увеличение тарифов на газ для населения, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрило увеличение тарифа для бытовых потребителей с 4,2 до 11,08 лея за кубометр газа. Власти страны частично компенсировали потребление до объема 150 кубометров в месяц на одно домохозяйство.

«Мы произвели расчеты относительно возможности увеличения компенсаций на газ. Для домохозяйств тариф за первые 150 куб. м потребленного газа в феврале и марте не изменится в случае решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличить тариф», — пояснила Гаврилица.

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну ранее заявил, что газовый кризис в стране не закончился. Цены на голубое топливо могут вырасти на 30%.

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молдавия цены на газ тарифы для населения
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