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Посол США Салливан привез в МИД РФ ответ на требования по безопасности

Политика
Посол США Салливан привез в МИД РФ ответ на требования по безопасности
wikipedia.org  /  OPCW / CC BY 2.0

Москва, 26 января. Власти США передали России ответ на предложения по безопасности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным источника издания «Коммерсант», посол США в Москве Джон Салливан привез документ в МИД РФ. Автомобиль дипломата подъехал к зданию министерства около 19:30 по московскому времени.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон передаст ответ для России на текущей неделе. МИД РФ заявил, что Москва отреагирует должным образом, если не получит ответа от США на российские предложения. Как подчеркнул глава ведомства Сергей Лавров, безопасность россиян находится на первом месте.

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россия сша салливан
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