Порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими вырос в РФ

Москва, 26 января. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому организацию нельзя признать доминирующей на рынке, если ее выручка от реализации товаров и услуг не превышает 800 млн рублей.

По действующему сейчас законодательству, запрет на злоупотребление доминирующим положением и заключение антиконкурентных соглашений не применяются к фирмам с выручкой не выше 400 млн рублей. Подготовленный ФАС и одобренный Думой проект закона увеличивает этот порог вдвое.

Документ также предусматривает подъем пороговых значений размера активов хозяйствующих субъектов за последний календарный год с 400 млн до 800 млн рублей, при которых к таким хозяйствующим субъектам не станут применяться требования антимонопольного законодательства по согласованию сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций.

Власти РФ предпринимают все нужные меры, чтобы зарубежный бизнес ощущал себя в России максимально комфортно. Об этом заявил президент Владимир Путин.