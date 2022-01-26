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Авербух пожелал Коляде без оглядки идти вперед к новым победам

Спорт
Авербух пожелал Коляде без оглядки идти вперед к новым победам
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 января. Экс-фигурист и хореограф Илья Авербух выразил слова поддержки своему коллеге Михаилу Коляде, который пропустит Олимпиаду в Пекине из-за заражения коронавирусом.

Авербух заявил, что жизнь спортсмена состоит из взлетов и падений, и добавил, что представляет мечты Коляды о поездке в Китай.

«Михаил, представляю, как ты мечтал поехать на эту Олимпиаду и показать максимум того, что ты можешь. Но, к сожалению, сложилось так, как сложилось», — написал Авербух на своей странице в соцсети Instagram.

Авербух пожелал Коляде без оглядки идти вперед к новым победам
Prt Scr instagram.com / @averbukhofficial

Призер Олимпиады-2002 назвал Коляду талантливым человеком, пожелав ему без оглядки двигаться к новым победам. Он отметил, что российского фигуриста в карьере ждет еще много вызовов. Авербух пообещал всегда поддерживать спортсмена.

Ранее Авербух назвал фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова лучшими в мире в парном катании в нынешнем сезоне.

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