Авербух пожелал Коляде без оглядки идти вперед к новым победам

Москва, 26 января. Экс-фигурист и хореограф Илья Авербух выразил слова поддержки своему коллеге Михаилу Коляде, который пропустит Олимпиаду в Пекине из-за заражения коронавирусом.

Авербух заявил, что жизнь спортсмена состоит из взлетов и падений, и добавил, что представляет мечты Коляды о поездке в Китай.

«Михаил, представляю, как ты мечтал поехать на эту Олимпиаду и показать максимум того, что ты можешь. Но, к сожалению, сложилось так, как сложилось», — написал Авербух на своей странице в соцсети Instagram.

Prt Scr instagram.com / @averbukhofficial

Призер Олимпиады-2002 назвал Коляду талантливым человеком, пожелав ему без оглядки двигаться к новым победам. Он отметил, что российского фигуриста в карьере ждет еще много вызовов. Авербух пообещал всегда поддерживать спортсмена.

Ранее Авербух назвал фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова лучшими в мире в парном катании в нынешнем сезоне.