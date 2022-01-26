Митрахович считает, что Байден безуспешно пытается изобразить решимость

Европа разобщена и переживает кризис. Ничего существенного предпринять против Москвы Брюссель, не нанеся вред себе, не может. Глубокий экономический и политический кризис переживают и Соединенные Штаты. Эти страны могут пугать Россию жесткими санкциями, но вряд ли решатся на них. Об этом ФАН рассказал преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Европейские новостные порталы сообщают, что ЕС раскололся по поводу реакции на предполагаемые действия России — так называемое ожидаемое «вторжение» на Украину.

ФРГ заверила США, что при эскалации на Украине примет меры по «Северному потоку — 2», но об отказе от проекта речи идти не может. Правительство Германии требует, чтобы возможные санкции не затрагивали российский энергетический сектор. Президент Джо Байден со своей стороны не исключает введение санкций против лидера России Владимира Путина лично.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович пояснил, что представители стран Европы мечутся между крайностями и сами не понимают, что они могли бы сделать против России.

«С одной стороны, немецкие чиновники пытаются показать свою лояльность США, с другой — не готовы к масштабному экономическому конфликту с нашей страной. Промышленность Европы погибнет без российских газа, нефти и угля. Кроме того, существуют и внутренние противоречия в ФРГ. Так, четыре «зеленых» министра Германии успели поругаться со всеми своими коллегами. Они против предложений Европейской комиссии считать атомную энергию и газ приемлемым топливом. В коалиции идут распри, она неустойчива. «Зеленые» заняли на выборах в Германии лишь третье место, но ведут себя так, будто за них — большинство. Они пытаются делать ключевые заявления по поводу отношений с Россией и «Северного потока — 2» и пытаются возложить на себя полномочия федерального канцлера Германии», — заметил экономист.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что министры экологии, социальных дел, окружающей среды и сельского хозяйства Германии нередко делают парадоксальные заявления, как, например, предложение увеличить стоимость продуктов питания, чтобы спасти животных, но и у них есть сторонники, которые отдают свои голоса. Митрахович подчеркнул, что эти политики подрывают социальную стабильность в собственной стране.

«Ни один европеец не готов приветствовать повышение цен на питание. Это говорит о возможном расколе правительства Германии в недалеком будущем. Европа не способна объединиться для совместных действий, в том числе — создать единый санкционный фронт против России. Что касается угроз президента США Джо Байдена ввести «персональные санкции» против лидера России Владимира Путина — это абсурд. Байден пытается показать всем свою жесткость, но у него ничего не получается. При этом американцы понимают, что реальные санкции против «Газпрома» вызовут недовольство в Европе и обострят отношения Брюсселя и Вашингтона», — добавил аналитик.

Станислав Митрахович согласился, что теоретически Европа может принять против России любые санкции, но напомнил, что повышение ставок в игре опасно для инициатора и может ударить по нему самому. По словам эксперта, Европа не готова ввести эмбарго против Москвы, хотя обещает это сделать с 2014 года. Он уточнил, что Россия имеет гораздо большее влияние на Евросоюз, чем Иран, и поэтому сделать против нашего государства то же самое, что объединенный Запад организовал против Тегерана, они не смогут: остается пытаться напугать Москву, но и это у Брюсселя не получается.

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