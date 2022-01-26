Минимальные цены на водку, коньяк и бренди выросли в России

Москва, 26 января. Минфин России обнародовал приказ о новых минимальных ценах на водку, бренди и коньяк. Этот документ доступен на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная стоимость водки составила 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 руб., а коньяка — 480 рублей. В прошлом году цены составляли 243, 324 и 446 рублей соответственно.

Минимальные цены на водку в РФ устанавливаются с 2009 года в качестве меры для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года были введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года — на шампанское. С 2021 года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 169 рублей, отпускная — 118 рублей, оптовая — 137 руб. за 0,75 литра.

ФАС выступила против регулирования цен на пивные напитки. Об этом стало известно накануне по итогам совещания в Совете Федерации.