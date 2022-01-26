Зрители освистали Медведева после упоминания Джоковича на Australian Open

Мельбурн, 26 января. Зрители на Australian Open — 2022 освистали российского теннисиста Даниила Медведева после того, как он в победной речи упомянул первую ракетку мира Новака Джоковича.

По окончании матча журналист на корте спросил россиянина, какие мысли были у него в голове, когда он проигрывал 0-2 по сетам.

«Не знаю, правильно ли сейчас подумают люди, но я подумал: «А что бы сейчас сделал Новак?» Это то, что прошло через мое сознание. Новак — великий чемпион, так же как Рафа и Роджер», — сказал Медведев.

Австралийской публике не понравилось упоминание скандального Джоковича, с трибун доносился свист.

Напомним, Медведев в пятисетовом четвертьфинале победил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты.

Действующим чемпионом Australian Open является Джокович, который не смог защитить титул, поскольку власти этой страны депортировали серба на фоне грандиозного скандала с визой и медотводом от вакцинации против коронавируса.