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Россиянам объяснили, как уберечь накопления от налога на богатых в 2022 году

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:49
Экономика
Россиянам объяснили, как уберечь накопления от налога на богатых в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года анонсировал налог на богатых. «ФедералПресс» выяснил, сколько денег можно хранить в банках, чтобы не остаться в долгу перед ФНС.

Налог в 13 % взимается с суммы процентов, превышающих «произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода», следует из Налогового кодекса. В 2022 году это значение достигает 85 тысяч рублей.

Для расчета суммы, которую можно оставить на депозите и не попасть под налог, используются данные о максимальной доходности по вкладам сроком не более одного года в десяти крупнейших российских банках страны. Как отмечают журналисты, меньше всего вероятность попасть в поле зрения налоговиков у клиентов «Промсвязьбанка» — максимальная процентная ставка там составляет 10%, а сумма депозита должна превышать 1,4 млн рублей.

Тем временем российские банки стали предлагать клиентам оформить вклады под 10% годовых. Вслед за «Промсвязьбанком», показатели выросли в «Московском кредитном банке» и «Газпромбанке»,

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ставки по вкладам налог на богатых российские банки
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