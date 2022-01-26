Россиянам объяснили, как уберечь накопления от налога на богатых в 2022 году

Москва, 26 января. Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года анонсировал налог на богатых. «ФедералПресс» выяснил, сколько денег можно хранить в банках, чтобы не остаться в долгу перед ФНС.

Налог в 13 % взимается с суммы процентов, превышающих «произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода», следует из Налогового кодекса. В 2022 году это значение достигает 85 тысяч рублей.

Для расчета суммы, которую можно оставить на депозите и не попасть под налог, используются данные о максимальной доходности по вкладам сроком не более одного года в десяти крупнейших российских банках страны. Как отмечают журналисты, меньше всего вероятность попасть в поле зрения налоговиков у клиентов «Промсвязьбанка» — максимальная процентная ставка там составляет 10%, а сумма депозита должна превышать 1,4 млн рублей.

Тем временем российские банки стали предлагать клиентам оформить вклады под 10% годовых. Вслед за «Промсвязьбанком», показатели выросли в «Московском кредитном банке» и «Газпромбанке»,