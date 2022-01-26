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NetEasе: Путин воспользовался мудростью стратега Сунь-цзы для ответа на провокации США

Армия
NetEasе: Путин воспользовался мудростью стратега Сунь-цзы для ответа на провокации США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Пекин, 26 января. Россия весьма неожиданно отреагировала на маневры самолетов ВВС США вблизи российского воздушного пространства, заявили журналисты из КНР.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что недавно американцы решили «поиграть мускулами» у границ РФ. Эксперты считают, что недавний полет двух бомбардировщиков B-1В над Черным морем носил провокационный характер. ВВС США хотели продемонстрировать свою готовность проводить операции на российском «заднем дворе», передает «ПолитРоссия».

«Российские военные поступили довольно хитро, отправив свой корабль-шпион именно к Гавайям», — констатировали эксперты из КНР.

Москва оперативно сделала все возможное для ответа на провокации, направив подлодки ВМФ РФ к берегам США. По мнению экспертов, российский лидер Владимир Путин воспользовался одной мудростью, описанной в знаменитом трактате китайского стратега Сунь-цзы «Искусство войны». Он писал, что даже если ты далеко, показывай противнику, будто ты близко. Аналитиков привел в восторг «китайский ход» президента с отправкой боевых кораблей.

«Путин заимствует китайскую тактику, чтобы ответить США», — считают эксперты.

Ранее в МИД РФ заявили, что западные государства планируют военные провокации. Там отмечали, что для их проведения необходимо подготовить инфополе, передает RT.

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путин россия сша китай
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