Магматические породы могли оказать серьезное влияние на формирование Атлантического океана

Вашингтон, 26 января. Одним из основных факторов образования и формирования Атлантического океана стала магма, сообщили исследователи из США.

Суперконтинент Пангея разделился на части около 200 млн лет назад. Во период раскола континентальной коры ей на смену пришла океаническая. Именно этот процесс привел к образованию Атлантического океана.

Специалисты решили изучить появление разломов в литосфере под действием регионального горизонтального растяжения. Для этого они определили особенности структуры современных восточных берегов Северной Америки и провели измерения на окраинах Новой Шотландии и Ньюфаундленда.

В результате им удалось выяснить, что сейсмические волны могут преодолевать магматические породы. Кроме того, раскол континента на краю Новой Шотландии тоже был результатом значительной магматической активности, передает Planet Today.

Ученые РАН ранее сообщили о сближении с Землей потенциально опасного астероида. Его диаметр составляет один километр.