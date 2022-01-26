Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 20:11
20:08
Шоу-бизнес
Вдова Тихановича вспомнила, как руководитель ВИА «Верасы» пытался посадить ее мужа
20:07
Экономика
Девелопер «Самолет» может выйти на рынок облигаций
20:07
Общество
Ботанический сад в Самаре откроют для посещения круглогодично
20:05
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
20:04
Политика
Поработать с мозгами: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
20:00
Общество
ГИБДД или МФЦ: в России могут измениться правила регистрации автомобиля
19:58
Общество
Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни
19:56
Экономика
Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH
19:54
Экономика
Эксперт объяснил, когда стоит ожидать стабилизации цен на автомобильном рынке
19:53
Экономика
Молдавия готова частично компенсировать увеличение тарифов на газ для населения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Магматические породы могли оказать серьезное влияние на формирование Атлантического океана

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:45
Наука
Магматические породы могли оказать серьезное влияние на формирование Атлантического океана
pixabay.com  /  Vlad Man

Вашингтон, 26 января. Одним из основных факторов образования и формирования Атлантического океана стала магма, сообщили исследователи из США.

Суперконтинент Пангея разделился на части около 200 млн лет назад. Во период раскола континентальной коры ей на смену пришла океаническая. Именно этот процесс привел к образованию Атлантического океана.

Специалисты решили изучить появление разломов в литосфере под действием регионального горизонтального растяжения. Для этого они определили особенности структуры современных восточных берегов Северной Америки и провели измерения на окраинах Новой Шотландии и Ньюфаундленда.

В результате им удалось выяснить, что сейсмические волны могут преодолевать магматические породы. Кроме того, раскол континента на краю Новой Шотландии тоже был результатом значительной магматической активности, передает Planet Today.

Ученые РАН ранее сообщили о сближении с Землей потенциально опасного астероида. Его диаметр составляет один километр.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Магматические породы могли оказать серьезное влияние на формирование Атлантического океана
атлантический океан формирование магма
Комментировать