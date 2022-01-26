Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 20:10
20:08
Шоу-бизнес
Вдова Тихановича вспомнила, как руководитель ВИА «Верасы» пытался посадить ее мужа
20:07
Экономика
Девелопер «Самолет» может выйти на рынок облигаций
20:07
Общество
Ботанический сад в Самаре откроют для посещения круглогодично
20:05
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
20:04
Политика
Поработать с мозгами: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
20:00
Общество
ГИБДД или МФЦ: в России могут измениться правила регистрации автомобиля
19:58
Общество
Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни
19:56
Экономика
Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH
19:54
Экономика
Эксперт объяснил, когда стоит ожидать стабилизации цен на автомобильном рынке
19:53
Экономика
Молдавия готова частично компенсировать увеличение тарифов на газ для населения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Канцлер ФРГ Шольц заявил об ожиданиях от России шагов по ситуации с Украиной

Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил об ожиданиях от России шагов по ситуации с Украиной
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 26 января. Власти ФРГ ждут от России шагов по деэскалации вокруг Украины, заявил новый немецкий канцлер Олаф Шольц.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине Шольц сказал, что необходимо приложить все усилия для разрядки ситуации методом дипломатии и использовать для этого все доступные форматы.

«Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию. Агрессия против Украины имела бы очень высокую цену», — сказал немецкий политик.

По словам Шольца, хорошим моментом является ведение диалога между Москвой, Вашингтоном и НАТО. Сейчас «нормандский формат» обрел новую актуальность, заключил Шольц.

Перипетии вокруг переговоров, прошедших в начале января по линии Россия — США — НАТО — ОБСЕ по поводу проекта Договора о коллективной безопасности, все не утихают. По общему мнению, прорыва в отношениях не случилось. Запад по-прежнему нагнетает обстановку, вбрасывая информацию о «вторжении» России на Украину. В Кремле эти обвинения не раз отвергали и указали на желание Запада таким образом оправдать расширение НАТО на восток.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Канцлер ФРГ Шольц заявил об ожиданиях от России шагов по ситуации с Украиной
украина россия германия шольц
Комментировать