Канцлер ФРГ Шольц заявил об ожиданиях от России шагов по ситуации с Украиной

Берлин, 26 января. Власти ФРГ ждут от России шагов по деэскалации вокруг Украины, заявил новый немецкий канцлер Олаф Шольц.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине Шольц сказал, что необходимо приложить все усилия для разрядки ситуации методом дипломатии и использовать для этого все доступные форматы.

«Мы ожидаем от России однозначных шагов, которые стали бы вкладом в деэскалацию. Агрессия против Украины имела бы очень высокую цену», — сказал немецкий политик.

По словам Шольца, хорошим моментом является ведение диалога между Москвой, Вашингтоном и НАТО. Сейчас «нормандский формат» обрел новую актуальность, заключил Шольц.

Перипетии вокруг переговоров, прошедших в начале января по линии Россия — США — НАТО — ОБСЕ по поводу проекта Договора о коллективной безопасности, все не утихают. По общему мнению, прорыва в отношениях не случилось. Запад по-прежнему нагнетает обстановку, вбрасывая информацию о «вторжении» России на Украину. В Кремле эти обвинения не раз отвергали и указали на желание Запада таким образом оправдать расширение НАТО на восток.